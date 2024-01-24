Расправившегося с россиянином после конфликта в клубе задержали

СКР задержал в Якутии 18-летнего уроженца Таджикистана за убийство мужчины

В Якутске задержан 18-летний юноша, набросившийся с ножом и расправившийся с 26-летним мужчиной после конфликта в клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, поздним вечером 21 января во дворе жилого дома в микрорайоне Марха был найден пострадавший с колото-резаным ранением груди. Его госпитализировали, но несмотря на усилия врачей он не выжил.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили причастность юноши к преступлению. Он доставлен к следователю. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Задержанный является уроженцем Таджикистана, получившим гражданство России, уточняет «Сиб.фм». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Между подозреваемым и 23-летним молодым человеком произошел конфликт на бытовой почве еще 20 января в клубе «Мята», сообщает KP.RU. Старший по возрасту на следующий день поехал к юноше, чей адрес узнал в соцсетях, чтобы продолжить выяснения отношений. Он позвал с собой знакомых, одному из которых было 26 лет. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе нее трое участников получили обоюдные ножевые ранения. Остальные участники конфликта задержаны полицией.

24 января глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям республики с просьбой не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг, которые появились в социальных сетях после ЧП. «Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — написал Николаев. Он поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе в области контроля за мигрантами. Николаев пообещал жестко пресекать любые попытки дестабилизировать общество.