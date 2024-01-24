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11:25, 24 января 2024Силовые структуры

Порезавшему ножом россиянина после конфликта в клубе предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение 18-летнему жителю Якутска в убийстве мужчины
Начало событий в новости Расправившегося с россиянином после конфликта в клубе задержали

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение 18-летнему жителю Якутска, порезавшему ножом 26-летнего мужчину после конфликта в ночном клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД при силовой поддержке Росгвардии.

Следствие ходатайствует о его аресте. Ему грозит срок от 6 до 15 лет колонии. По данным ведомства, поздним вечером 21 января во дворе жилого дома в микрорайоне Марха был найден пострадавший с колото-резаным ранением груди. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Поножовщина произошла после конфликта, вспыхнувшего на бытовой почве 20 января в клубе «Мята».

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      Любовь Ширижик
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