Ранившего россиянина ножом юношу взяли под стражу

Суд арестовал 18-летнего жителя Якутска по делу об убийстве

Начало событий в новости Порезавшему ножом россиянина после конфликта в клубе предъявили обвинение

Якутский городской суд избрал меру пресечения 18-летнему жителю Якутска, ранившего ножом 26-летнего мужчину после конфликта в местном клубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Подсудимый арестован до 21 марта по ходатайству следователя. Ему предъявили обвинение. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД при силовой поддержке Росгвардии. Юноше грозит срок от 6 до 15 лет колонии.

По данным следствия, поздним вечером 21 января во дворе жилого дома в микрорайоне Марха был найден пострадавший с колото-резаным ранением груди. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

Конфликт вспыхнул на бытовой почве 20 января в клубе «Мята».