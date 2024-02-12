В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

Логвинов: ЕС рискует быть исключенным из процессов трансформации в мире

Чрезмерно увлекшийся изоляцией России Евросоюз рискует быть исключенным из современных процессов трансформации международных отношений. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости.

«Брюссель — легко и непринужденно — оборвал все практическое взаимодействие с нами, взяв курс на полное обособление от России», — подчеркнул дипломат.

Логвинов выразил мнение, что сейчас будет правильным «не мешать Евросоюзу оставаться искренним в своих заблуждениях». Он добавил, что сейчас «с ЕС обсуждать по существу нечего».

Ранее Логвинов заявил о враждебности ЕС. Дипломат усомнился в готовности ЕС признать «допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением».