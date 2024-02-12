В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России
Чрезмерно увлекшийся изоляцией России Евросоюз рискует быть исключенным из современных процессов трансформации международных отношений. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости.
«Брюссель — легко и непринужденно — оборвал все практическое взаимодействие с нами, взяв курс на полное обособление от России», — подчеркнул дипломат.
Логвинов выразил мнение, что сейчас будет правильным «не мешать Евросоюзу оставаться искренним в своих заблуждениях». Он добавил, что сейчас «с ЕС обсуждать по существу нечего».
Ранее Логвинов заявил о враждебности ЕС. Дипломат усомнился в готовности ЕС признать «допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением».