Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 12 февраля 2024Мир

В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

Логвинов: ЕС рискует быть исключенным из процессов трансформации в мире

Фото: Johanna Geron / Reuters

Чрезмерно увлекшийся изоляцией России Евросоюз рискует быть исключенным из современных процессов трансформации международных отношений. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости.

«Брюссель — легко и непринужденно — оборвал все практическое взаимодействие с нами, взяв курс на полное обособление от России», — подчеркнул дипломат.

Логвинов выразил мнение, что сейчас будет правильным «не мешать Евросоюзу оставаться искренним в своих заблуждениях». Он добавил, что сейчас «с ЕС обсуждать по существу нечего».

Ранее Логвинов заявил о враждебности ЕС. Дипломат усомнился в готовности ЕС признать «допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Первый в мире человек умер от нового вируса после контакта с кошкой. Что известно об «Аляскинской оспе»?

      Глава Калмыкии раскрыл подробности о пострадавших при взрывах в Элисте

      Россиянка описала Новую Зеландию фразой «не понимаю, как в таких условиях живут»

      Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в боевых действиях

      В МИД рассказали о последствиях увлечений Евросоюза по изоляции России

      Минздрав захотел изменить порядок оказания медпомощи пожилым людям в России

      Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером»

      В Израиле подтвердили удары по кварталу Рафаха на юге Газы

      Не получающие удовольствия от орального секса мужчины рассказали о своем опыте

      Популярная 58-летняя актриса поделилась откровенным фото из сауны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше