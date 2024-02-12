В России заявили о враждебности Евросоюза

Логвинов заявил, что Евросоюз трансформировался во враждебное России объединение

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов заявили о враждебности ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз трансформировался во враждебное России объединение. «Каких-либо позитивных изменений в политике Евросоюза на российском направлении, тем более в ближайшей перспективе, не ожидаем. (...) в Брюсселе не скрывают, что, даже несмотря на крах "блицкрига", готовы играть вдолгую», — сказал он.

Логвинов усомнился в готовности ЕС признать «допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением».

Ранее зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев предрек апокалипсис и конец всему в случае гипотетической войны России и НАТО. Он напомнил, что главы стран Североатлантического альянса постоянно говорят о необходимости готовиться к войне с Россией. При этом, отметил он, Москва многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами Евросоюза и НАТО.