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16:30, 12 февраля 2024Мир

В Нидерландах запретили продажу запчастей для самолетов F-35 Израилю

Апелляционный суд Нидерландов заблокировал продажу запчастей для F-35 Израилю

Фото: Amir Cohen / Reuters

Апелляционный суд Нидерландов обязал правительство страны заблокировать весь экспорт запчастей для истребителей F-35 Израилю из-за действий в Газе. Об этом передает Reuters.

Как сообщается, правительство страны должно в течение недели выполнить требование суда и заблокировать поставки. Также правительству дано восемь недель для подачи апелляции в Верховный суд страны.

«Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортированные детали F-35 будут использованы в серьезных нарушениях международного гуманитарного права», — утверждается в решении суда.

Иск против голландского правительства было подан несколькими правозащитными группами, в том числе голландским филиалом Oxfam, в декабре 2023 года. Директор Oxfam Novib Михель Серваес заявил, что это решение укрепит международное право в других странах и позволит защитить жителей Газы.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о приостановке страной поставок оружия Израилю. «С началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода», — заявил политик.

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      Юрий Леонов
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