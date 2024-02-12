В одной из самых закрытых стран мира начали строить отели для россиян

Правительство Приморья: в КНДР начали строить туристическую зону для россиян

В КНДР начали строить новую туристическую зону площадью 2,8 квадратных километра для приема путешественников из России. Об этом РИА Новости сообщили в правительстве Приморья.

Уточняется, что на территории новой Вонсан-Кальмаской турзоны будут расположены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. По данным источника, ожидается, что она начнет работу в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще ездить в Северную Корею благодаря соглашению о взаимных поездках граждан обеих стран между Москвой и Пхеньяном. По словам посла РФ в КНДР Александра Мацегоры, для отечественных путешественников в одной из самых закрытых стран мира будут создаваться наиболее комфортные условия.

