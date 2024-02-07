Российским туристам упростят въезд в Северную Корею

Посол России в КНДР: Москва и Пхеньян упростят поездки граждан обеих стран

Российским туристам станет проще ездить в Северную Корею благодаря соглашению о взаимных поездках граждан обеих стран между Москвой и Пхеньяном. Об этом в беседе с ТАСС рассказал посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Мацегора заявил, что для россиян, собравшихся отправиться в Северную Корею, будут создаваться наиболее комфортные условия. Соответствующий документ вошел в пакет, подготовленный к визиту российского лидера Владимира Путина в КНДР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы гражданам отдых в Северной Корее. Во время своей поездки в КНДР министр встретился с коллегой Цой Сон Хи и провел пресс-конференцию.

