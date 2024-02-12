В партии Зеленского раскритиковали Запад из-за формата поставок военной помощи

Нардеп Бужанский: поставки военной помощи с Запада происходят в странном формате

Поставки военной помощи Украине от стран Запада происходят после обсуждений в формате «Рамштайн», они не учитывают глобальные задачи Киева. Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский назвал этот формат странным и раскритиковал его в Telegram.

«Послезавтра девятнадцатый "Рамштайн", а министр обороны США [Ллойд Остин] снова в больнице и очевидно не сможет присутствовать. Вообще, странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, — поквартально в буквальном смысле, — а не глобально, исходя из задач и ситуации», — заявил нардеп.

Он добавил, что Вооруженные сил Украины остались без западной помощи, а их положение — тяжелое.

11 февраля в Сенате США прошло голосования по проекту помощи Израилю и Украине. Сенаторы поддержали решение, теперь проект направлен в Палату представителей для окончательного рассмотрения.