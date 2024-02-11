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22:45, 11 февраля 2024Мир

Сенаторы США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенаторы США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Американский Сенат поддержал во время процедурного голосования проект о помощи Израилю и Украине. Теперь предстоит его окончательное рассмотрение, следует из трансляции заседания верхней палаты Конгресса, пишет РИА Новости.

В поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что требовалось для перехода к следующему этапу рассмотрения.

Пока неясно, когда состоится окончательное голосование по проекту. Даже если Сенат поддержит норму, ее предстоит рассмотреть Палате представителей.

10 февраля стало известно, что сенатор США от штата Юта Майк Ли занял трибуну верхней палаты Конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине. Он выступал перед коллегами без перерыва в течение 3 часов 56 минут. В своей речи сенатор призывал своих коллег голосовать против законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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