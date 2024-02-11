Американский сенатор выступил с речью на четыре часа против помощи Украине

Сенатор США Майк Ли проговорил четыре часа, протестуя против помощи Украине

Сенатор США от штата Юта Майк Ли занял трибуну верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик-республиканец выступал перед коллегами без перерыва в течение 3 часов 56 минут. В своей речи он призывал сенаторов голосовать против законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов. «Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — возмутился Ли. Также он поиронизировал, что «нет ничего страшного в том, что США опосредованно втягиваются в войну с ядерной державой».

Поясняется, что Ли использовал прием «филибастер» — блокирование законопроектов путем забалтывания и затягивания споров, а также «утапливания» законопроекта в большом количестве несущественных частных случаев и поправок. Он предложил множество поправок к законопроекту, включая запреты на финансирование зарплат и пенсий украинцев за счет США. Каждая его поправка была отвергнута демократами.

Ранее сенат Конгресса США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов. На повестку грядущего заседания вынесли лишь вопрос о выделении средств другим государствам без ассигнований для охраны границы США. Теперь инициативе предстоит пройти общее голосование в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.

10 февраля американский президент Джо Байден призвал Конгресс утвердить выделение дополнительной помощи Украине. «Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности», — подчеркнул он. Глава Белого дома назвал «возмутительным фактом» неспособность профинансировать Киев.