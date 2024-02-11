Американский сенатор выступил с речью на четыре часа против помощи Украине
Сенатор США от штата Юта Майк Ли занял трибуну верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик-республиканец выступал перед коллегами без перерыва в течение 3 часов 56 минут. В своей речи он призывал сенаторов голосовать против законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов. «Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — возмутился Ли. Также он поиронизировал, что «нет ничего страшного в том, что США опосредованно втягиваются в войну с ядерной державой».
Поясняется, что Ли использовал прием «филибастер» — блокирование законопроектов путем забалтывания и затягивания споров, а также «утапливания» законопроекта в большом количестве несущественных частных случаев и поправок. Он предложил множество поправок к законопроекту, включая запреты на финансирование зарплат и пенсий украинцев за счет США. Каждая его поправка была отвергнута демократами.
Ранее сенат Конгресса США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов. На повестку грядущего заседания вынесли лишь вопрос о выделении средств другим государствам без ассигнований для охраны границы США. Теперь инициативе предстоит пройти общее голосование в сенате, а затем, в случае положительного результата, его рассмотрит Палата представителей.
10 февраля американский президент Джо Байден призвал Конгресс утвердить выделение дополнительной помощи Украине. «Неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое случится, сродни преступной халатности», — подчеркнул он. Глава Белого дома назвал «возмутительным фактом» неспособность профинансировать Киев.