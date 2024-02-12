В России оценили вероятность дальнейшей эскалации конфликта между США и хуситами

Дипломат Бакланов: США еще не били в полную силу по хуситам в Йемене

США еще не били в полную силу по позициям хуситов в Йемене, цель их ударов — влияние в Красном море. Вероятность дальнейшей эскалации конфликта Вашингтона с движением «Ансар Аллах» в комментарии «Ленте.ру» оценил бывший посол России в Саудовской Аравии и профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

«Пока США их по-настоящему не били. Они не будут этого делать. У них нет интереса к позициям хуситов в Йемене. Им интереснее другое — влияние в Красном море, потому что морские пространства — это вещь такая, ценная», — сказал дипломат на конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Региональная динамика на Ближнем Востоке в контексте вызовов безопасности и развития».

По его словам, хуситы делают ставку на усиление своей позиции внутри Йемена, что у них в данный момент получается. При этом он подчеркнул, что движению надо выбрать необходимую интенсивность, чтобы «не получить по-настоящему».

Он отметил, что Саудовская Аравия потеряла энтузиазм в своем конфликте с хуситами и не присоединится к коалиции США, поскольку до этого уже начала договариваться о мирном решении.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новом ударе американской армии по объектам хуситов в Йемене. Уточняется, что в ходе атаки были поражены два надводных беспилотника и три крылатые ракеты движения «Ансар Аллах».