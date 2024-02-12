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21:26, 12 февраля 2024Экономика

В России оценили вклад потребителей в экономику

Эксперт Копейкин: потребители внесли основной вклад в рост экономики в 2023 году

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российские потребители в 2023 году внесли весомый вклад в экономический рост страны. Об этом в беседе с РИА Новости первый заместитель генерального директора Центра стратегический разработок Борис Копейкин.

Он отметил, что основной положительный вклад в восстановление экономики России внесли именно конечное потребление и инвестиции, в том числе частные. По оценке эксперта, в 2024 году эта тенденция сохранится, так как рост реальных доходов граждан продолжается — в прошлом году они выросли на 5,4 процента.

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Копейкин также отметил, что запасы российских компаний на складах в прошлом году внесли вклад в 2,3 процентных пункта в прирост ВВП. Однако по большей части рост запасов стал следствием их снижения в 2022 году, добавил он.

Ранее стало известно, что в 2023 году оборот розничной торговли в России вырос на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 47,405 триллиона рублей. При этом в декабре 2023-го этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 10,2 процента в сопоставимых ценах, говорится в материалах Росстата.

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