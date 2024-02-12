В России раскритиковали идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

Депутат Слуцкий раскритиковал идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал идею директора государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко обменять останки Петра Столыпина на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Петр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки», — заявил депутат. Слуцкий также обвинил Киев в «осквернении могил великих русских».

Ранее директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» предложил включить в обменный фонд с Россией останки Петра Столыпина, занимавшего пост председателя Совета министров России в 1906-1911 годах.