Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:59, 11 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предложили отправить останки Столыпина в Россию

На Украине предложили включить в обменный фонд с Россией останки Столыпина
Петр Столыпин

Петр Столыпин. Фото: РИА Новости

На Украине предложили включить в обменный фонд с Россией останки Петра Столыпина, занимавшего пост председателя Совета министров России в 1906-1911 годах. Такую инициативу, как сообщает ТАСС, озвучил в интервью телеканалу «1+1» директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«Одна из идей — внести прах Столыпина в обменный фонд, как бы это не выглядело и не звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. Этот процесс можно начинать», — сказал Остапенко.

Агентство напоминает, что прах Столыпина захоронен у северной стены Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал циничным заявление Украины об отсутствии пленных на борту сбитого 24 января 2024 года в Белгородской области Ил-76. Он сделал упор на то, что все, о чем российская сторона доложила публично, документально подтверждено.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

      Африканский город-миллионник оказался на грани исчезновения из-за наводнений

      Новый командующий теробороны Украины участвовал в разгоне Майдана

      В США поставили под сомнение готовность ВСУ подчиняться Сырскому

      Россиянка описала браки в Узбекистане фразой «женщина должна знать свое место»

      На Украине предложили отправить останки Столыпина в Россию

      В Белоруссии назвали недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

      Столтенберг пообещал единый ответ на любую атаку на НАТО

      Стало известно об обострении противоречий между Израилем и США из-за Рафаха

      В Эстонии разгорелся скандал с премьером Каллас

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше