На Украине предложили отправить останки Столыпина в Россию

На Украине предложили включить в обменный фонд с Россией останки Столыпина

На Украине предложили включить в обменный фонд с Россией останки Петра Столыпина, занимавшего пост председателя Совета министров России в 1906-1911 годах. Такую инициативу, как сообщает ТАСС, озвучил в интервью телеканалу «1+1» директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«Одна из идей — внести прах Столыпина в обменный фонд, как бы это не выглядело и не звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. Этот процесс можно начинать», — сказал Остапенко.

Агентство напоминает, что прах Столыпина захоронен у северной стены Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал циничным заявление Украины об отсутствии пленных на борту сбитого 24 января 2024 года в Белгородской области Ил-76. Он сделал упор на то, что все, о чем российская сторона доложила публично, документально подтверждено.