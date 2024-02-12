В России рассказали о расколе общества в Ираке по выводу войск США

Политолог Мамедов: часть элиты Ирака радикально настроена на вывод сил США

В обществе и политической элите Ирака существуют разные мнения относительно необходимости присутствия сил США в стране. О расколе в иракском обществе в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный руководитель внешнеполитического сотрудничества им. Е.М. Примакова Руслан Мамедов.

«Часть элиты и общества довольно радикально настроена на то, чтобы американцы ушли. Другая часть, собственно, настроена на то, чтобы они остались. Я думаю, что здесь будет некий баланс, будет какой-то вариант, при котором США так или иначе очень ограниченно останутся», — заявил политолог на конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Региональная динамика на Ближнем Востоке в контексте вызовов безопасности и развития».

Он отметил тенденцию последних десяти лет, что американских сил стало гораздо меньше в Ираке, их вытесняют из страны. По его словам, если приехать сегодня в Багдад, американцы нигде никакие контрольно-пропускные пункты не контролируют.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что США будут затягивать вывод войск из Ирака после достижения договоренностей. По его словам, Вашингтон считает, что демонстрируют очередную слабость, выводя войска.