В России рассказали о самых совершенных Т-62 в зоне СВО

«РГ»: в зоне СВО заметили модернизированные танки Т-62М с системами РЭБ

Используемые в зоне проведения специальной военной операции (СВО) модернизированные танки Т-62М и Т-62МВ образца 2022 года получили дополнительную защиту и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия дронам. О самых совершенных Т-62 рассказали в публикации «Российской газеты».

В сети появился ролик, демонстрирующий группу из шести машин одного из соединений Восточного военного округа. Отмечается, что танки на фото получили дополнительные блоки динамической защиты в ходе заводской модернизации. Также машины оснастили тепловизионными прицелами 1ПН96МТ-02.

Дополнительно танки оснастили козырьками для защиты верхней полусферы от FPV-дронов и сбрасываемых с беспилотников снарядов. Также машины получили бульдозерные отвалы для создания укрытий и проделывания проходов в завалах.

Базовую версию Т-62 начали выпускать в 1962 году. Эта машина стала первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием. Т-62 вооружен пушкой 2А20 калибра 115 миллиметров и пулеметами. Версия Т-62М получила дополнительные экраны из комбинированной брони, а защищенность Т-62МВ усилили динамической защитой.

В марте 2023 года военный эксперт Константин Сивков рассказал, что Т-62 отправляют в зону СВО из-за большого запаса снарядов калибра 115 миллиметров. Он отметил, что в СССР выпустили около 20 тысяч танков Т-62.