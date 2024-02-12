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06:22, 12 февраля 2024Россия

В российском регионе юный сноубордист впал в кому после столкновения с тренером

На Сахалине юный сноубордист впал в кому из-за столкновения с тренером

Фото: Unsplash

Юный сахалинский сноубордист впал в кому после столкновения с тренером на горнолыжном курорте «Горный воздух». Об этом сообщает Telegram-канал «Точка Отсчета».

Подросток столкнулся с тренером комплекса 11 февраля. Он катался по трассе «Запад верх», а тренер проводил занятие у детей. Прибывшие сотрудники комплекса обнаружили несовершеннолетнего сноубордиста в бессознательном состоянии.

По предварительным данным, юноша впал в кому. На «Горном воздухе» уточнили, что происшествие зафиксировали, а с тренера взяли пояснения.

Ранее сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области шестилетний мальчик впал в кому и находится в реанимации после инцидента, связанного с горнолыжным подъемником.

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      Юлия Мискевич
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