В российском регионе юный сноубордист впал в кому после столкновения с тренером

На Сахалине юный сноубордист впал в кому из-за столкновения с тренером

Юный сахалинский сноубордист впал в кому после столкновения с тренером на горнолыжном курорте «Горный воздух». Об этом сообщает Telegram-канал «Точка Отсчета».

Подросток столкнулся с тренером комплекса 11 февраля. Он катался по трассе «Запад верх», а тренер проводил занятие у детей. Прибывшие сотрудники комплекса обнаружили несовершеннолетнего сноубордиста в бессознательном состоянии.

По предварительным данным, юноша впал в кому. На «Горном воздухе» уточнили, что происшествие зафиксировали, а с тренера взяли пояснения.

Ранее сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области шестилетний мальчик впал в кому и находится в реанимации после инцидента, связанного с горнолыжным подъемником.