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09:01, 12 февраля 2024Россия

В Совбезе России назвали причину невозможности переговоров с Украиной

В Совбезе заявили о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мирные переговоры с Украиной невозможны из-за занятой Киевом позиции. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

По его словам, в настоящее время тема возврата к переговорам становится более востребованной. В связи с этим он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса.

Нургалиев отметил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

В контексте обсуждения переговоров Нургалиев сказал, что возможное политическое урегулирование на Украине предусматривает утрату Украиной контроля над частью территорий, которые Киев считает своими. Схожую позицию недавно озвучили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина могла бы завершить конфликт с меньшими издержками, если бы сторонам удалось достичь соглашения в марте 2022 года.

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      Алан Босиков
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