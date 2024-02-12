В США заявили о неизменности курса Вашингтона в отношении Пекина после выборов

Bloomberg: выборы не окажут позитивного влияния на отношения США и Китая

Курс Вашингтона в отношении Пекина, вероятно, останется неизменным и после избрания нового президента США. Об этом заявили обозреватели Bloomberg.

Как отмечает агентство, действующий американский лидер Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп, участвующие в выборах, нацелены на «усиление мер, противодействующих развитию КНР». Китайские чиновники, пожелавшие сохранить анонимность, также заявили, что у них нет явных предпочтений в отношении того, кто придет к власти.

Уточняется, что оба кандидата в президенты не намерены направлять отношения США и Китая в позитивное русло. «Они оба представляют собой большую угрозу», — констатировал профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине и советник Министерства торговли Китая Сан Байчуань.

Администрация Байдена разрабатывает финальную версию проекта документа о правилах для американских инвесторов в КНР, в который войдут меры по защите персональных данных и повлияют на широкий спектр отраслей экономики.

Трамп, в свою очередь, обещает ввести 60-процентную пошлину на весь китайский импорт, которая, по расчетам агентства, может привести к снижению доли Китая в импорте США с 14 до 1 процента к 2030 году.

Ранее стало известно о появлении нового фронта напряженности между США и Китаем. Власти КНР ведут закулисную кампанию по поиску места для военно-морской базы на западном берегу Африки, в то время как США на протяжении двух лет прилагают усилия, чтобы не допустить этого.