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01:46, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о превосходстве Путина над Байденом

Fox News: Путин в интервью с Карлсоном показал полное превосходство над Байденом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Ильин / POOL / РИА Новости

Телеведущий Грег Гатфельд заявил, что президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном показал полное превосходство над американским лидером Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире Fox News, запись доступна на YouTube.

По его словам, в то время как российский лидер «гремит историческими фактами», глава Белого дома «разваливается в режиме реального времени». Он добавил, что трудно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденом.

Американский телеведущий считает, во время текущего национального раскола в Соединенных Штатах гражданам особенно важно обратить внимание на интервью президента России. «Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. (...) Cтало очевидно, что и нам стоило бы», — заявил он.

Ранее Карлсон заявил, что президент России дал чрезвычайно подробный ответ о причинах конфликта на Украине. «Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом», — сказал журналист.

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      Марина Совина
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