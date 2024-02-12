Fox News: Путин в интервью с Карлсоном показал полное превосходство над Байденом

Телеведущий Грег Гатфельд заявил, что президент России Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном показал полное превосходство над американским лидером Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире Fox News, запись доступна на YouTube.

По его словам, в то время как российский лидер «гремит историческими фактами», глава Белого дома «разваливается в режиме реального времени». Он добавил, что трудно найти более яркий контраст, чем между Путиным и Байденом.

Американский телеведущий считает, во время текущего национального раскола в Соединенных Штатах гражданам особенно важно обратить внимание на интервью президента России. «Путин только и беспокоится, что о том, как важна национальная идентичность. (...) Cтало очевидно, что и нам стоило бы», — заявил он.

Ранее Карлсон заявил, что президент России дал чрезвычайно подробный ответ о причинах конфликта на Украине. «Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом», — сказал журналист.