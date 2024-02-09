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05:09, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине

Такер Карлсон назвал ответ Путина о конфликте на Украине чрезвычайно подробным
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O'Hara / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что получил от президента России Владимира Путина чрезвычайно подробный ответ о причинах конфликта на Украине. Видеозапись опубликована на сайте репортера.

По его словам, интервью с российским лидером началось неожиданно. Журналист заявил, что спросил у Путина, почему Россия начала специальную военную операцию. «Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом», — сказал Карлсон.

Ранее сообщалось, что Путин передал американскому журналисту связанные с историей Украины документы. В начале беседы российский лидер спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Журналист согласился.

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      Марина Совина
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