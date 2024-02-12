В центре Москвы мужчина с ножом отобрал у подростка деньги

В Москве задержали мужчину за разбойное нападение на 15-летнего подростка

Следователи задержали мужчину за разбойное нападение на 15-летнего подростка в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 февраля подозреваемый около дома на Бауманской улице, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у мальчика деньги. Затем фигурант сбежал.

По факту произошедшего возбудили дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Вскоре задержанного доставят на допрос. Его планируют проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее стало известно, что в Тюмени 32-летний и 30-летний мужчины пытались монтировкой вскрыть банкомат с тремя миллионами рублей.