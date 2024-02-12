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14:32, 12 февраля 2024Силовые структуры

Двое пьяных россиян попытались монтировкой вскрыть банкомат с миллионами рублей

В Тюмени двое мужчин пытались монтировкой вскрыть банкомат с 3 миллионами рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тюмени 32-летний и 30-летний мужчины пытались монтировкой вскрыть банкомат с тремя миллионами рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, пьяные фигуранты подошли к банкомату и пытались достать из него купюры, чтобы купить еще спиртного. Однако даже монтировка не помогла хулиганам, они просто ушли.

Позже полицейские выяснили, что злоумышленники причастны к краже из автосервиса, где они работали. Мужчины похитили из него пусковое зарядное устройство и набор инструментов за 26 тысяч рублей.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 («Покушение на кражу») и части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Россиян задержали.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге приговорил к лишению свободы на 2,5 года условно бывшего судебного пристава Михаила Крутых, который похитил почти полмиллиона рублей у двух задержанных мигрантов.

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