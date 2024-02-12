В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp смогут добавлять контакты в категорию «Избранное»

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая пользователям добавлять некоторые контакты в категорию «Избранное». Об этом говорится в сообщении на портале WABetaInfo.

Пользователи смогут вручную добавить контакты в эту категорию. Предполагается, что эта функция будет полезна тем, кто пишет большое количество сообщений и совершает много звонков. «WhatsApp помогает сделать ключевые беседы приоритетными и обеспечивает пользователям быстрый и легкий доступ к тем контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют», — уточняется в материале.

В WABetaInfo отмечают, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения. Сейчас она находится в стадии разработки.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp можно будет пообщаться с искусственным интеллектом (ИИ) при обращении в поддержку. При этом разработчики отметили, что в случае если ИИ не сможет решить проблему пользователя, он сможет попросить помощи у оператора.