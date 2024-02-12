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10:45, 12 февраля 2024Мир

Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

ВМС Великобритании сообщили об атаке на судно в районе города Моха в Йемене

Фото: Yianni Mathioudakis / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании информируют об атаке хуситов на морское судно в районе города Моха в Йемене. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на своей странице в социальной сети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами в Красном море», — говорится в публикации.

Ранее представители движения хуситов сообщали об ударах со стороны США и Великобритании по территории недалеко от города Ходейда в Йемене.

Обострение ситуации в Красном море произошло в ноябре, когда группировка «Ансар Аллах» объявила начало атак на все суда, как-либо связанные с Израилем, в знак протеста из-за ситуации в секторе Газа.

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      Лина Пивоварова
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