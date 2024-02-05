Хуситы заявили об ударе США и Великобритании по территории Йемена

Al Masirah: США и Великобритания ударили по территории Йемена

США и Великобритания ударили по территории Йемена недалеко от города Ходейда. Об этом заявили в движении хуситов «Ансар Аллах», передает телеканал Al Masirah.

По данным корреспондента телеканала, целью ударов был район Эль-Катиб, который расположен в провинции Ходейда вблизи одноименного портового города.

Ранее сообщалось, что страны Запада интенсифицировали авианалеты на территории Йемена, которые находятся под контролем ополченцев-хуситов. В частности, за прошедшие сутки военно-воздушные силы США и Британии нанесли 15 ударов по объектам «Ансар Аллах» на западе и северо-западе Йемена.