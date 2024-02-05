США и Британия возобновили авиаудары по Йемену

ВВС США и Британии нанесли 15 ударов по хуситам в двух провинциях Йемена

Страны Запада возобновили авианалеты по контролируемой хуситами йеменской территории — за прошедшие сутки Военно-воздушные силы (ВВС) США и Британии нанесли 15 ударов по объектам «Ансар Алла» по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

«Американские и британские самолеты совершили 11 налетов на провинцию, в том числе восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды», — уточнил представитель местных властей.

Ранее в субботу, 3 февраля, США и Британия нанесли удары минимум по 10 объектам хуситов в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Источник в американской администрации отметил, что среди целей были центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.