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15:52, 12 февраля 2024Наука и техника

Huawei выпустит дешевый аналог очков Apple Vision Pro

Huawei выпустит аналог Apple Vision Pro, который будет стоить в два раза дешевле

Фото: Unsplash

Китайская корпорация Huawei запланировала выпуск очков дополненной реальности, которые выйдут до конца года. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

О планах IT-гиганта сообщил бывший директор по маркетингу компании Meizu Ли Нан. По его информации, в Huawei запланировали создать аналог очков дополненной реальности Vision Pro от Apple, которые поступили в продажу в начале февраля.

Ли Нан отметил, что девайс будет иметь экраны micro-OLED от Sony с разрешением 4К. При этом инженеры Huawei якобы пообещали работу системы без задержек. Главной особенностью будущего устройства автор сообщения назвал доступную цену — по его словам, AR-очки будут стоить примерно в два раза дешевле, чем Apple Vision Pro. В материале упомянута цена 15 тысяч юаней, или около 2 тысяч долларов, тогда как девайс Apple стоит минимум 3,5 тысячи долларов.

При этом устройство Huawei будет основано на чипах собственного производства, но не будет поддерживать функцию отслеживания глаз. Гаджет может появиться на рынке до конца 2024 года.

В июне стало известно, что Huawei принадлежат права на торговую марку Vision Pro в Китае. В связи с этим гарнитура дополненной реальности Apple, если выйдет в продажу в регионе, получит другое название.

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      Андрей Ставицкий
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