Вице-президент США заявила о готовности исполнять обязанности Байдена

WSJ: вице-президент США Харрис заявила, что готова исполнять обязанности Байдена

Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом американского лидера заявила газете The Wall Street Journal (WSJ), что готова исполнять обязанности главы Белого дома Джо Байдена.

Во время одной из поездок в рамках предвыборной кампании журналисты спросили у Харрис, означает ли обеспокоенность избирателей возрастом Байдена то, что она должна убедить их в готовности исполнять обязанности.

«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — заверила вице-президент, отметив, что следящие за ее работой признают способность Харрис руководить.

В сентябре 2023 года Харрис призналась, что допускает возможность перехода к ней власти от Байдена с учетом возраста действующего президента.