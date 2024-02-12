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22:59, 12 февраля 2024Мир

Во Франции призвали Европу быть готовой обороняться без помощи США

Глава МИД Франции Сежурне: Европа должна быть готова обороняться без помощи США

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава МИД Франции Стефан Сежурне выступил с призывом к европейским странам, отметив, что они должны быть готовы обороняться без помощи со стороны главного союзника по НАТОСША. Он считает, что описанный американским экс-президентом Дональдом Трампом сценарий может произойти в будущем, сообщает ТАСС.

«Ничто не должно нам мешать на европейском уровне готовиться к тому, чтобы погасить шок от развития ситуации по сценарию, описанному Дональдом Трампом», — заявил министр.

Сежурне добавил, что результаты выборов в третьих странах не должны влиять на возможность ЕС обеспечить собственную безопасность. Он выразил уверенность в необходимости европейских государств создать собственную оборонную индустрию и быть готовыми к возникновению вооруженного конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о намерении республики выполнить задачу НАТО по тратам двух процентов от ВВП на оборону. По его словам, в этом году Берлин впервые увеличит финансовые траты до соответствующего показателя и не планирует снижать их в будущем.

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      Марина Совина
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