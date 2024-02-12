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20:22, 12 февраля 2024Мир

Во Франции выступление Трампа назвали подрывом авторитета НАТО

Политик Филиппо: выступление Трампа подорвало авторитет НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х заявил, что выступление экс-президента США Дональда Трампа подорвало авторитет НАТО.

По мнению французского политика, Трамп совершил мастерский ход, предложив покинуть НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании.

«Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью [журналиста] Такера Карлсона с [президентом России Владимиром] Путиным, ставшее мировым феноменом!» — подчеркнул он.

Филиппо отметил, что экс-президент ставит во главу угла свою борьбу за мир.

11 февраля Трамп сообщил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти страны отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.

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      Варвара Кошечкина
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