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13:21, 12 февраля 2024Наука и техника

Военный рассказал о применении ВСУ «Бабы-Яги»

Военный Лего: ВСУ сбрасывают 155-миллиметровые артиллерийские снаряды с дронов

Кадр: Гроші / YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сбрасывать артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров с сельскохозяйственных дронов, которые называют «Баба-Яга». Об этом командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным Лего рассказал РИА Новости.

Он отметил, что на модернизированные сельскохозяйственные дроны с земли практически невозможно воздействовать. Такими беспилотниками управляют через терминалы Starlink. «Баба-Яга» может нести различные тяжелые снаряды, включая минометные мины калибра 82 миллиметра и противотанковые мины ТМ-62.

«Были зафиксированы прилеты — это сбросы 155-миллиметровых снарядов, уже максимально где вес очень большой. Это снаряды, которые складывают очень хорошо все здания», — сказал военный.

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Он пояснил, что ВСУ также используют гражданские дроны DJI и AUTEL для разведки и сброса небольших боеприпасов. Они способны нести осколочные, зажигательные или кумулятивные снаряды массой до 400 граммов.

Ранее в феврале компания BAE Systems представила медицинскую версию тяжелого беспилотника T-650. Аппарат может эвакуировать раненых с поля боя и нести легкие торпеды.

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