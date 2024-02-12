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09:31, 12 февраля 2024Забота о себе

Некоторых россиян предупредили о риске заболеть туберкулезом

Терапевт Агаева: риску заражения туберкулезом подвержены люди после коронавируса

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Некоторые россияне больше других подвержены риску заболеть туберкулезом, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.Ru».

Туберкулез, напомнила врач, — это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем при контакте с больным человеком и поражает не только легкие, но и другие органы: чаще всего головной мозг, почки и позвоночник. «Заражение в большинстве случаев не приводит к самому заболеванию, а заканчивается так называемым инфицированием. Это значит, что инфекция в небольшом количестве остается в организме в спящем режиме на всю жизнь, а иммунитет ограничивает ее распространение», — объяснила она.

При латентной форме, продолжила Агаева, бактерия туберкулеза присутствует в организме, но никак себя не проявляет, и человек не может заразить других. Однако, по ее словам, при снижении иммунитета, например, после перенесенного коронавируса, эта форма может перейти в активную.

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По статистике, рассказала Агаева, вероятность того, что у человека латентная форма заболевания перейдет в активную, составляет 5-10 процентов. Активная стадия крайне заразна для окружающих, требует обращения к врачу и проявляется следующими симптомами: кашель с мокротой или кровью, ночная потливость, повышенная температура тела, потеря веса и аппетита, перечислила врач.

Риску заражения подвержены пациенты со сниженным иммунитетом. К развитию заболевания предрасполагают такие факторы, как ВИЧ-инфекция, злоупотребление алкоголем и запрещенными веществами, сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, рак головы и шеи, лечение кортикостероидами

Анастасия Агаеваврач-терапевт

Для профилактики туберкулеза, продолжила Агаева, существует вакцина БЦЖ-М, защищающая на 19 процентов от риска инфицирования и на 85-90 процентов — от тяжелых форм, таких как туберкулезный менингит. Первую прививку делают еще в роддоме, повторную — в 7 лет при отрицательном результате пробы Манту, а в регионах с повышенной заболеваемостью туберкулезом ревакцинацию дополнительно проводят в 14 лет. «Важно привиться именно в детском возрасте, так как заболевание опасно в первую очередь для детей из-за незрелости их иммунной системы. Если привитый ребенок заболевает, то с большей вероятностью болезнь будет протекать легче. Первичная вакцинация во взрослом возрасте проводится только в том случае, если нет данных, что человеку ставили прививку в детстве», — объяснила Агаева.

Лечение туберкулеза проводят с помощью антибактериальной терапии на протяжении как минимум четырех месяцев. Последствия заболевания могут быть опасны для жизни, поскольку оно может вызвать милиарный туберкулез — распространение инфекции на другие органы, туберкулезную пневмонию и кровотечение в легких, предупредила терапевт.

Чтобы снизить риск заражения туберкулезом, нужно поддерживать свой иммунитет —  соблюдать здоровый образ жизни. Важно быть физически активным, сбалансированно питаться, гулять на свежем воздухе и закаляться. По возможности избегать стрессов, иметь правильный режим работы и отдыха и если есть показания, то пройти вакцинацию. Также стоит отказаться от курения и злоупотребления алкоголем

Анастасия Агаеваврач-терапевт

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