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19:39, 12 февраля 2024Забота о себе

Врач предупредила о смертельной опасности вейпов

Эндокринолог Павлова: у курильщиков вейпов может развиться ХОБЛ и астма

Фото: Chiara Summer / Reuters

У заядлых курильщиков вейпов могут развиться ХОБЛ, астма и десяток других тяжелых заболеваний, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. О смертельной опасности курения электронных сигарет доктор медицинских наук предупредила в своем Telegram-канале.

Кроме ХОБЛ и астмы, курение электронных сигарет повышает риск возникновения бронхита, пневмонии, гиперреактивности и гиперчувствительности дыхательных путей, а также обострение ОРВИ и других болезней.

У фанатов вейпов развивается повреждение легких — EVALI. Это острое повреждение легких с такими симптомами, как одышка, кашель и боль в груди. Также у них может развиться «попкорновая» болезнь легких (облитерирующий бронхиолит). Она возникает из-за ароматизаторов с диацетилом в составе. Дыхательные пути сужаются, а на легких образуются рубцы

Зухра Павловаэндокринолог
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Врач отметила, что воздействие токсинов от вейпов на организм меньше, чем от обычных сигарет, однако уточнила, что эти расчеты пока можно назвать лишь предварительными. «Исследователи подчеркивают: главная опасность в том, что электронные сигареты появились относительно недавно и их истинный вред для здоровья пока нельзя оценить в полной мере», — объяснила Павлова.

Напоследок врач призвала курильщиков отказаться от вредной привычки. «Новое исследование показывает, что если отказаться от сигарет до 40 лет, то в теории можно прожить так же долго, как и люди, которые никогда не курили», — уточнила она.

Ранее Павлова рассказала, что у тех, кто привык завтракать до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59 процентов. По ее словам, такое влияние диеты связано с биологическими ритмами.

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      Алиса Дмитриева
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