Врач предупредила о смертельной опасности вейпов

Эндокринолог Павлова: у курильщиков вейпов может развиться ХОБЛ и астма

У заядлых курильщиков вейпов могут развиться ХОБЛ, астма и десяток других тяжелых заболеваний, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. О смертельной опасности курения электронных сигарет доктор медицинских наук предупредила в своем Telegram-канале.

Кроме ХОБЛ и астмы, курение электронных сигарет повышает риск возникновения бронхита, пневмонии, гиперреактивности и гиперчувствительности дыхательных путей, а также обострение ОРВИ и других болезней.

У фанатов вейпов развивается повреждение легких — EVALI. Это острое повреждение легких с такими симптомами, как одышка, кашель и боль в груди. Также у них может развиться «попкорновая» болезнь легких (облитерирующий бронхиолит). Она возникает из-за ароматизаторов с диацетилом в составе. Дыхательные пути сужаются, а на легких образуются рубцы Зухра Павлова эндокринолог

Врач отметила, что воздействие токсинов от вейпов на организм меньше, чем от обычных сигарет, однако уточнила, что эти расчеты пока можно назвать лишь предварительными. «Исследователи подчеркивают: главная опасность в том, что электронные сигареты появились относительно недавно и их истинный вред для здоровья пока нельзя оценить в полной мере», — объяснила Павлова.

Напоследок врач призвала курильщиков отказаться от вредной привычки. «Новое исследование показывает, что если отказаться от сигарет до 40 лет, то в теории можно прожить так же долго, как и люди, которые никогда не курили», — уточнила она.

Ранее Павлова рассказала, что у тех, кто привык завтракать до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59 процентов. По ее словам, такое влияние диеты связано с биологическими ритмами.