Вымогательство денег подростками у участника СВО квалифицировали как грабеж

СК проверит информацию о вымогательстве денег у участника СВО в Уссурийске

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и ходатайствовать об аресте фигурантов по факту вымогательства денег подростками у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, ранее в социальных медиа появилась информация о подростках, которые ворвались в квартиру к участнику СВО в Уссурийске Приморского края, а затем потребовали у него деньги и избили. Происходящее нападавшие снимали на камеру телефона. Проводится доследственная проверка.

Позже региональное управление СК уточнило, что инцидент произошел в конце января. Подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру к потерпевшему, избили его и похитили имущество на общую сумму семь тысяч рублей. Злоумышленников задержали, их действия квалифицировали по статье 161 («Грабеж») УК РФ. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее возбужденное дело о краже изъято из органов внутренних дел и принято к производству СК.

