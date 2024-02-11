Подростков задержали после вымогательства денег у участника СВО

«Ъ»: в Уссурийске задержали подростков, вымогавших деньги у участника СВО

В Уссурийске полиция задержала подростков, которые вымогали деньги у участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что подростки в возрасте 15-16 лет пришли в квартиру 32-летнего участника СВО, между ними возник конфликт на фоне невозврата долга. После их ухода мужчина обнаружил, что у него пропал мобильный телефон.

В отношении подростков возбудили уголовное дело о краже. «По факту нанесения заявителю телесных повреждений проводится проверка. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного его здоровью», — также сообщили в МВД.

Отмечается, что ранее местная жительница пожаловалась в Telegram-каналах на издевательства подростков над сыном — участником СВО. Она опубликовала видео, на которых показано, что юноши вломились в квартиру к мужчине, потребовали от него деньги и избили.

Также ранее сообщалось, что под Истрой в Московской области подожгли дом участника СВО. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Супруга участника СВО рассказала, что перед происшествием семье поступали угрозы.

Перед этим стало известно, что участник спецоперации из Ногинска подал заявление в полицию на свою невесту. Мужчина обвинил ее в трате 800 тысяч рублей с его счета.