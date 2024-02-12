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19:22, 12 февраля 2024Из жизни

Выросшая с 13 братьями и сестрами девушка назвала свою мать супергероем

В США девушка выросла с 13 братьями и сестрами и назвала их лучшими друзьями

Фото: note thanun / Unsplash

Жительница США рассказала о счастливом детстве с 13 братьями и сестрами и отказалась уезжать далеко от семьи после замужества. Об этом сообщает The US Sun.

24-летняя Сара Ван Рит выросла в одном доме с семью братьями и шестью сестрами. Она рассказала, что настолько привыкла к жизни в большой семье, что теперь, вступив в брак и переехав, чувствует себя одиноко. Рит с гордостью называет своих братьев и сестер лучшими друзьями, а мать, 59-летнюю Ким Уилсон, — настоящим супергероем. Девушка рассказала, что Уилсон каждый вечер готовила еду для детей и стирала одежду по пять раз в день. «Она умеет работать в режиме многозадачности», — говорит она.

По словам девушки, ее мать и отец всегда хотели иметь большую семью, но не ожидали, что в итоге станут родителями 13 детей. Отмечается, что один ребенок, семилетняя Лорел, была усыновлена супругами после того, как они потеряли одного из сыновей. Рит рассказала, что в детстве все дети делили комнаты друг с другом, так как в семейном доме было шесть спален. Девушка призналась, что впервые стала засыпать в одиночестве, когда училась в колледже. «Мне не нравилось быть одной. Тяжелее всего было находиться вдали от братьев и сестер», — утверждает она.

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Сейчас все повзрослевшие члены семьи покинули родной дом, однако поселились недалеко друг от друга, чтобы регулярно видеться. Они собираются на праздники и встречаются раз в неделю в церкви. Рит надеется, что в будущем, как и Уилсон, станет многодетной матерью. «Я определенно хочу большую семью. Возможно, с четырьмя или пятью детьми», — заявляет она.

Ранее сообщалось, что девушка из США узнала о существовании двух сотен родственников после того, как сделала тест ДНК. До теста она была уверена, что у нее только одна сестра.

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