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11:39, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

WhatsApp оштрафовали в России на полмиллиона рублей

Суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 500 тыс. руб. за нарушение правил работы в РФ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на полмиллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Компанию признали виновной в нарушении части 1.1 статьи 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети "Интернет"»).

Уточняется, что штраф по этой статье выписывается компаниями, которые не уведомляют Роскомнадзор о начале работы в России. За повторное нарушение WhatsApp оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В августе 2023 года мессенджер уже привлекали к ответственности по этой статье, однако нарушения не были устранены. После этого Роскомнадзор передал протокол в суд.

В июне 2023 года WhatsApp оштрафовали за отказ удалить информацию, запрещенную на территории России. Мессенджер обязали выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Причиной стала рассылка в чате, посвященном препарату «Лирика», для которого установлены особые правила оборота.

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