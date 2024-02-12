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00:30, 12 февраля 2024Из жизни

51-летняя женщина поделилась способом выглядеть вдвое моложе

Daily Mail: тиктокерша @doobydobap поделилась способом выглядеть вдвое моложе

Американская пользовательница Tiktok @doobydobap рассказала, каким образом ее 51-летней матери удается выглядеть вдвое моложе своего возраста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По просьбе дочери женщина поделилась своим способом ухода за кожей, который она использует каждый вечер. Он состоит из десяти шагов и, как утверждается, придуман в Южной Корее.

Сначала женщина в два этапа снимает макияж: сначала средством для снятия макияжа на масляной основе (гидрофильным маслом), а затем — щелочной пенкой. Дальше настает черед сыворотки для лица от воспалений с ниацинамидом, сыворотки от морщин с ретинолом и увлажняющей маски, которые она использует в сочетании с микротоковым массажером для лица — это, по ее мнению, улучшает впитывание.

Следующие этапы — сыворотка с гиалуроновой кислотой и увлажняющая эмульсия с женьшенем, хмелем, хвощем и центеллой азиатской. После этого женщина использует два увлажняющих крема, которые, по словам ее дочери, создают защитный барьер для увлажнения кожи в течение ночи. Марки рекомендуемых косметических средств перечисляются в видео и статье Daily Mail.

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Последний совет, упомянутый тиктокершей, касается сна. «Старайтесь каждую ночь спасть минимум восемь часов, — говорит она. — Вот и все мамины секреты молодости кожи».

Ранее сообщалось о 43-летней жительнице американского штата Калифорния, которую часто принимают за сестру ее 19-летнего сына. Женщина призналась, что ее моложавая внешность — заслуга косметолога.

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      Олег Парамонов
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