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04:26, 12 февраля 2024Бывший СССР

Западные фармкомпании использовали младенцев для опытов в Мариуполе

РИА Новости: западные фармкомпании использовали младенцев для опытов в Мариуполе

Фото: Fé Ngô / Unsplash

Западные фармацевтические компании использовали младенцев для опытов в психиатрическом отделении больницы №7 в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы медучреждения.

Отмечается, что документы, составленные в период с 2008 по 2016 годы, нашли строителями в подвале больницы в ходе ее восстановления.

Выяснилось, что среди пациентов, которым вводился один из лекарственных препаратов, были младенцы до года. Также, как отмечается в документах, для исследований использовались дети в возрасте от одного года до 11 лет.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе велись испытания лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников.

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      Марина Совина
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