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04:19, 12 февраля 2024Бывший СССР

Западные фармкомпании проводили испытания препаратов на жителях Мариуполя

Западные компании испытывали препараты на пациентах больницы в Мариуполе

Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

В течение нескольких лет на пациентах психиатрического отделения больницы в Мариуполе велись испытания лекарственных препаратов для западных фармкомпаний при содействии украинских чиновников. Об этом сказано в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Документы были обнаружены строителями в подвале больницы №7 Мариуполя во время ее восстановления. Корреспондент агентства смог побывать на месте и ознакомиться с документами.

Как выяснилось, они принадлежали психиатрическому отделению больницы и были составлены в период с 2008 по 2016 годы. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали лекарственные препараты без названий. Препараты находились в специальных конвертах под номером GLPG0634-CL-203.

Главной целью исследований было оценить эффективность лекарства в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов.

На месте также были найдены коробки. В них находилось много конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США. Кроме того, во время работ обнаружены документы с благодарностями украинским медикам от фармкомпаний.

В мае 2022 года Минобороны РФ сообщило об экспериментах США над людьми в психбольнице под Харьковом. По информации ведомства, спецоперация помогла остановить расширение военно-биологического присутствия Штатов на Украине и защитить мирных граждан от преступных экспериментов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре назвали биолаборатории на Украине риском для мировой безопасности. В ведомстве подчеркнули, что заявления о том, что работа лабораторий велась во благо украинцев, не соответствуют действительности.

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      Марина Совина
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