Минобороны сообщило об экспериментах США над людьми в психбольнице под Харьковом

Минобороны: Пентагон проводил эксперименты над пациентами в психбольнице под Харьковом

В психиатрической больнице Харьковской области Пентагон проводил эксперименты над гражданами Украины. Информация об этом есть у Министерства обороны, заявил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, спецоперация по защите республик Донбасса помогла остановить расширение военно-биологического присутствия США на Украине и защитить мирных граждан от преступных экспериментов.

Кириллов назвал Украину полигоном Запада для разработки биологического оружия, а также для проверки новых образцов фармпрепаратов. В частности, военно-биологическими проектами на украинской территории, помимо Америки, занимается Польша и Германия, утверждает представитель Минобороны.

Ранее оборонное ведомство представило документы, которые подтверждают планы Киева применять беспилотники для распыления смертельно опасных веществ.