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03:30, 12 февраля 2024Из жизни

Женщина полюбила ходить голой перед детьми и посоветовала это всем матерям

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Австралии решила ходить по дому голой, чтобы научить дочерей не стыдиться своего тела. О своем опыте она рассказала в статье для Herald Sun.

43-летняя Лиза Стюарт всегда стеснялась своего тела. В юношестве причина была в том, что ее дразнили из-за маленькой груди. Затем после рождения двух дочерей австралийка набрала лишний вес и стала избегать зеркал и близости с партнером из-за отвращения к своей полноте. В 2013 году она разошлась с отцом своих детей и решила радикально изменить жизнь.

Сначала Стюарт включила в жизнь регулярный спорт, а затем, прочитав о супермодели Хайди Клум, которая часто ходит по дому топлесс, решила последовать ее примеру. Когда ее дочерям было 8 и 11 лет, женщина начала ходить по дому абсолютно голой. По ее словам, девочек сначала смутила такая перемена, но вскоре они привыкли к новому положению вещей. Раньше они просили ее прикрыться, но сейчас она спокойно может зайти в комнату к 12-летней Лили, чтобы она намазала ее кремом для загара. При этом девочку не смущает ни одна часть тела матери она спокойно растирает крем и «под грудью, и на внутренней стороне бедра».

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В своем тексте Стюарт посоветовала всем матерям проводить побольше времени голыми рядом с дочерьми. Она считает, что такая практика позволяет детям привыкнуть к виду обнаженного тела и принять то, как выглядят реальные женщины. Стюарт верит, что отсутствие стеснения и попыток спрятать несовершенства, должны научить ее дочерей-подростков уверенности, которую она сама обрела лишь к 35 годам.

Ранее сообщалось, что порномодели из США запретили подвозить своих детей в школу из-за рекламных наклеек на ее автомобиле. На заднем стекле машины женщины был стикер платформы OnlyFans с названием ее профиля.

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      Антонина Черташ
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