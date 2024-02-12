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00:24, 13 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве не дали денег на «зубы дракона» для ВСУ

В Киеве не дали денег на противотанковые заграждения для ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Украины не дало деньги на противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона», пишет издание «Страна» со ссылкой на электронную систему публичных закупок Prozorro.

Как уточнили журналисты, вооружение должно было быть поставлено для подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. «Кабмин (Украины) не предоставил средства на "зубы дракона" для Запорожской области», — говорится в сообщении.

Как указал директор департамента финансов назначенной Киевом Запорожской областной военной администрации Сергей Медведь, средства на счета местной администрации из государственного бюджета так и не поступили. Кроме того, нет правительственного документа по распределению денег из госбюджета на фортификационные цели.

Ранее сообщалось, что Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией.

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      Марина Совина
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