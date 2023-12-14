Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

Наев: Украина установила оборонительные сооружения на границе с Россией

Украина установила оборонительные сооружения в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам военного, на севере Украины ситуация стабильная и контролируемая, а укрепления возводятся на первых и вторых рубежах наиболее опасных направлений. Украинскими войсками на границе были размещены «зубы дракона», а также вырыты траншеи.

«Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — рассказал Наев.