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15:06, 14 декабря 2023Бывший СССР

Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

Наев: Украина установила оборонительные сооружения на границе с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина установила оборонительные сооружения в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам военного, на севере Украины ситуация стабильная и контролируемая, а укрепления возводятся на первых и вторых рубежах наиболее опасных направлений. Украинскими войсками на границе были размещены «зубы дракона», а также вырыты траншеи.

«Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации», — рассказал Наев.

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      Александр Курбатов
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