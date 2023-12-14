Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 14 декабря 2023Бывший СССР

Путин назвал протяженность линии фронта

Путин: протяженность линии фронта составляет почти две тысячи километров

Фото: РИА Новости

Протяженность линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляет почти две тысячи километров. Ее протяженность назвал президент в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Линия фронта почти две тысячи километров. И, конечно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что ситуация с количеством дронов у российских войск улучшается. «Вы не можете не видеть, что ситуация улучшается. Правда? Скажите, что это правда», — отметил Путин, комментируя вопрос военкора Первого канала Дмитрия Кулько. Военкор ответил: «Улучшается, да».

Ранее президент сообщил, что Российская армия улучшает позиции в зоне СВО. «Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Путин заявил о нежелании отказываться от доллара

      На Украине признали семикратное отставание от России в гонке дронов

      Путин предупредил Аргентину о проблемах из-за доллара

      Путин оценил ситуацию с курсом рубля

      Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

      В Крыму организовали проверку по делу о халатности после прямой линии с Путиным

      Россиянам рассказали о простых упражнениях для идеальной осанки

      Путин назвал главных победителей войн

      Путин увидел в одном решении Аргентины утрату своего суверенитета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости