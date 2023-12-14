Путин назвал протяженность линии фронта

Путин: протяженность линии фронта составляет почти две тысячи километров

Протяженность линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляет почти две тысячи километров. Ее протяженность назвал президент в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Линия фронта почти две тысячи километров. И, конечно, не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что ситуация с количеством дронов у российских войск улучшается. «Вы не можете не видеть, что ситуация улучшается. Правда? Скажите, что это правда», — отметил Путин, комментируя вопрос военкора Первого канала Дмитрия Кулько. Военкор ответил: «Улучшается, да».

Ранее президент сообщил, что Российская армия улучшает позиции в зоне СВО. «Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий», — сказал он.