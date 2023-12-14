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13:22, 14 декабря 2023Россия

Путин заявил об улучшении ситуации с дронами у России на СВО

Путин заявил об улучшении ситуации с количеством дронов у войск РФ на СВО

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с количеством дронов у российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет в ВК «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что линия фронта сейчас составляет почти 2000 километров.

«Вы не можете не видеть, что ситуация улучшается. Правда? Скажите, что это правда», — отметил Путин, комментируя вопрос военкора Первого канала Дмитрия Кулько. Последний выдал: «Улучшается, да».

Президент заметил, что не везде вооружение вовремя поставляется. Тем не менее собственное производство растет, многое закупается, подчеркнул Путин.

В ходе прямой линии глава государства упомянул, что в зоне проведения спецоперации сейчас находятся 617 тысяч российских военнослужащих.

До этого Путин обратил внимание, что среди мобилизованных есть 14 Героев России.

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      Анна Щербакова
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