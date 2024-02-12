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12:44, 12 февраля 2024Культура

Звезда сериала «Бригада» объяснил поведение скандально известного Кологривого

Актер Дюжев объяснил скандальное поведение Кологривого юношеским максимализмом
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериала «Бригада» актер Дмитрий Дюжев объяснил поведение скандально известного актера Никиты Кологривого. Его слова приводит KP.RU.

По мнению Дюжева, любовь Кологривого к провокационным высказываниям связана с его юношеским максимализмом. «Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно когда они являются открытием и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества», — пояснил он.

Артист отметил, что считает Кологривого замечательным актером, который хорошо исполнил свою роль в сериале «Слово пацана». Однако Дюжев подчеркнул, что молодым звездам стоит учиться у предыдущих поколений знаменитостей.

Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. Артист вступил в перепалку с ведущим и покинул студию.

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      Мария Рюрикова
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