Звезда сериала «Бригада» объяснил поведение скандально известного Кологривого

Актер Дюжев объяснил скандальное поведение Кологривого юношеским максимализмом

Звезда сериала «Бригада» актер Дмитрий Дюжев объяснил поведение скандально известного актера Никиты Кологривого. Его слова приводит KP.RU.

По мнению Дюжева, любовь Кологривого к провокационным высказываниям связана с его юношеским максимализмом. «Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно когда они являются открытием и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества», — пояснил он.

Артист отметил, что считает Кологривого замечательным актером, который хорошо исполнил свою роль в сериале «Слово пацана». Однако Дюжев подчеркнул, что молодым звездам стоит учиться у предыдущих поколений знаменитостей.

Ранее Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном на Первом канале. Артист вступил в перепалку с ведущим и покинул студию.

