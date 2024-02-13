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12:04, 13 февраля 2024Россия

14-летний петербургский школьник порвал промежность при сдаче комплекса ГТО

В Петербурге подросток порвал промежность при сдаче в школе комплекса ГТО

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 14-летний подросток порвал промежность в школе при сдаче физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, юноша во время одного из упражнений упал на край стола. Несовершеннолетнего отвезли в больницу с рваной раной промежности.

Пациента поместили в хирургическое отделение, где ему наложили швы. В образовательном учреждении ситуацию никак не комментировали.

До этого сообщалось, что в городе Орске Оренбургской области школьника доставили в больницу с инсультом. Мальчик почувствовал недомогание прямо на занятии.

Тогда врачи приняли решение провести экстренную операцию. Вмешательство прошло успешно, ребенок продолжил лечение в областной детской больнице. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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      Анна Щербакова
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